СЕГОДНЯ 11:34 2019-11-27T11:34:51+03:00

Это нужно, чтобы решить проблему с чрезмерной закредитованностью жителей

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В России предлагают объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года. Это нужно для того, чтобы решить проблему с чрезмерной закредитованностью россиян.

Соответствующую инициативу на рассмотрение в Заксобрание Санкт-Петербурга внёс депутат Андрей Анохин. В пояснительной записке сказано, что нужно «простить» гражданам штрафы и пени по потребительским кредитам, в том числе обеспеченным ипотекой. Но при этом клиенты все равно должны погасить свои обязательства перед банком в указанный договором срок.

- При этом выплаты каких-либо компенсаций организациям-кредиторам не предусматриваются. Списание долгов по санкциям (неустойкам, штрафам, пеням) не упраздняет основной долг и начисленные на него проценты, - отмечает автор инициативы.

Рост числа выданных кредитов не подтверждается увеличением доходов населения, поэтому люди вынуждены тратить гораздо большие суммы из своего бюджета, чтобы обслуживать займы.

Согласно данным Банка России, за первые восемь месяцев 2019 года (с 1 января по 1 сентября) объем кредитов вырос более чем на 15% (с 14 654 218 млн руб. до 16 860 686 млн руб.).

При этом сумма просроченных платежей увеличилась на 3 процента с 787 105 млн руб. до 811 806 млн рублей, сообщает News.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU