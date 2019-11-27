2019-11-27T11:44:29+03:00
В мире

На Украине подростки под рэп музыку поджарили хлеб на Вечном огне

Школьники матерились и плевали на мемориальный комплекс воинам Второй мировой войны
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Подростки плевали в огонь и грели ногиПодростки плевали в огонь и грели ногиФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Школьники из украинского города Николаев опубликовали в инстаграм видео, снятое у Вечного огня. Мемориальный комплекс установлен в центре города. Подростки воспользовались тем, что вечером на улице Адмиральской не много людей и решили погреть ноги у Вечного огня.

Все происходило под рэп-музыку. Подростки настолько заигрались, что начали плевать на мемориал и вскоре один из них предложил пожарить на Вечном огне хлеб. Как сообщает издание «Страна.ua», это не первый случай вызывающего поведения школьников. Ранее в Киеве пьяные подростки устроили погром на сельском кладбище – они осквернили 15 могил.

Ранее в Украине неонацисты облили краской мемориал с именами героев великой Отечественной войны. Местные полицейские не стали реагировать на акт вандализма. После того, как компания молодых людей завершила свою "миссию", они спокойно ушли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песков назвал «уткой» заявления США о военном вмешательстве России в ситуацию в Ливии
В Кремле озабочены рекомендациями комитета WADA относительно России
Работник «Гоголь-центра» попал в НИИ Склифосовского с серьезными травмами и без сознания
Путин выразил соболезнования в связи со смертью разведчицы Гоар Вартанян
Песков заявил, что Путин и Зеленский не обсуждали пропавшие унитазы
У берегов острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6,3
Стабильное – значит не умерла: Мать россиянки, пострадавшей в Доминикане, рассказала об аварии
Дмитрий Медведев подведет в прямом эфире итоги работы правительства
В России предлагают объявить кредитную амнистию
"У каждого в полисе 40 тысяч долларов": Как компенсируют лечение пострадавших в Доминикане туристов
Испаряется и плохо усваивается: ученые раскритиковали йодирование соли
Жители «Района идиотов» в Нигерии добились переименования деревни
Ставропольский край становится одной из судебных столиц России
СК проверит туроператора после ДТП с россиянами в Доминикане
«Выйди отсюда, разбойник»: В Украине продают носки с цитатами Зеленскго
Беспилотники-киллеры будут бороться с дронами-нарушителями в России
«Звенья одной цепи»: В Совфеде ответили главам МИД четырех стран
Партия Порошенко призвала отказаться от прямых поставок газа из России
В России создана винтовка с дальностью поражения до двух километров
Резко затормозил: Россиянин рассказал о ДТП с автобусом в Доминикане
Россиянин пытался продать секретную информацию за рубеж
В Москве арестованы двое подозреваемых в убийстве главы центра «Э» Ингушетии и его брата