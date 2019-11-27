На Украине подростки под рэп музыку поджарили хлеб на Вечном огне

СЕГОДНЯ 11:38 2019-11-27T11:44:29+03:00

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Школьники из украинского города Николаев опубликовали в инстаграм видео, снятое у Вечного огня. Мемориальный комплекс установлен в центре города. Подростки воспользовались тем, что вечером на улице Адмиральской не много людей и решили погреть ноги у Вечного огня.

Все происходило под рэп-музыку. Подростки настолько заигрались, что начали плевать на мемориал и вскоре один из них предложил пожарить на Вечном огне хлеб. Как сообщает издание «Страна.ua», это не первый случай вызывающего поведения школьников. Ранее в Киеве пьяные подростки устроили погром на сельском кладбище – они осквернили 15 могил.

Ранее в Украине неонацисты облили краской мемориал с именами героев великой Отечественной войны. Местные полицейские не стали реагировать на акт вандализма. После того, как компания молодых людей завершила свою "миссию", они спокойно ушли.

ИСТОЧНИК KP.RU