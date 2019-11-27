2019-11-27T11:59:28+03:00
Общество

Дмитрий Медведев подведет в прямом эфире итоги работы правительства

Интервью премьер-министр даст журналистам 20 телеканалов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий Медведев ответит на вопросы журналистов 20 телеканаловДмитрий Медведев ответит на вопросы журналистов 20 телеканаловФото: REUTERS
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Большое интервью премьер-министра Дмитрия Медведева покажут в прямом эфире 5 декабря. Запланирована также интернет трансляция через официальные страницы правительства страны в соцсетях ВКонтакте и YouTube.

Интервью будет посвящено итогам работы правительства, Дмитрий Медведев расскажет о том, чего удалось достичь за год, какие задачи ставит глава кабмина перед ведомствами на будующий год.

- Пятого декабря Дмитрий Медведев в прямом эфире подведет итоги года в интервью представителям двадцати телеканалов первого и второго мультиплексов, - сказано в сообщении пресс-службы правительства.

«Разговор с Дмитрием Медведевым» покажут в прямом эфире в 12.00 сразу несколько телеканалов: ОТР, Мир 24, Россия 1, Россия 24,Мир, Звезда. Транслировать интервью будут Радио России, Вести FM и радио Маяк.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что "Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет летом 2020 года, а традиционное послание президента Федеральному собранию могут перенести с конца 2029 года на начало 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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