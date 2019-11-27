Стабильное – значит не умерла: Мать россиянки, пострадавшей в Доминикане, рассказала об аварии

СЕГОДНЯ 11:55 2019-11-27T11:55:53+03:00

Более 20 российских туристов пострадали в ДТП с автобусов в Доминикане. ФОТО: очевидцев

Дочь женщины попала на операционный стол после того, как автобус с туристами перевернулся

Изменить размер текста: A A

Автобус с российскими туристами, которых везли в аэропорт в Доминиканской республике, перевернулся ночью 27 ноября. Почти 30 человек получили различные травмы, а россиянке Елене Писняческой потребовалась операция.

Мать пострадавшей рассказала о состоянии дочери. Лариса Писнячевская поделилась, что ей сообщили о случившемся, но никаких подробностей пока не рассказывают. Сейчас ее дочь находится под наблюдением врачей.

- Мне сказали, что операция проведена и состояние стабильное. Что значит „стабильное“ — значит не умерла. И все, — поделилась с телеканалом «360» женщина.

Из-за разницы во времени узнать дополнительные подробности очень затруднительно. Она также отметила, что если потребовалось хирургическое вмешательство, то травма должна быть серьезной.

Про Елену мама рассказала, что девушка поехала на отдых со своим молодым человеком, он тоже в числе пострадавших.

По предварительной версии, авария произошла по вине водителя грузовика. Он решил резко перестроиться, и водитель туристического автобуса применил экстренное торможение. В итоге машину занесло, и она перевернулась на бок. Все участники ДТП остались живы, но многим потребовалась врачебная помощь.

Ранее kp.ru рассказывал о паре, которая пострадала в данном ДТП. Роман и Снежанна Ашмарины из Казани в Доминикану отправились после свадьбы, в романтическое путешествие. Молодые, влюбленные, красивые – только начали совместную жизнь. И тут – такое. 27 ноября на шоссе Корал, неподалеку от города Игуэй, автобус с российскими туристами, который следовал в аэропорт Романа, перевернулся.

accidentes_rd ДТП в Доминикане 27.11.2019

ИСТОЧНИК KP.RU