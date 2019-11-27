Песков заявил, что Путин и Зеленский не обсуждали пропавшие унитазы

СЕГОДНЯ 12:10 2019-11-27T12:10:30+03:00

Главной темой телефонного разговора двух президентов стал газовый контракт

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Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не обсуждали ситуацию с унитазами, якобы пропавшими с переданных Киеву кораблей. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Во время разговора Путина и Зеленского вопрос сантехники не поднимался", - сказал представитель Кремля.

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ИСТОЧНИК KP.RU