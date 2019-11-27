Работник «Гоголь-центра» попал в НИИ Склифосовского с серьезными травмами и без сознания
В «Гоголь-центре» серьезные травмы получил машинист сцены. Правда, как произошло то, что 44-летний сотрудник театра оказался в реанимации НИИ Склифосовского, для полицейских загадка. Опросить мужчину невозможно из-за состояния его здоровья.
Травмированного мужчину обнаружили коллеги и вызвали в театр «скорую». Из службы «02» пострадавшего направили в НИИ.
- У него закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы ребер, ссадина правого уха, - рассказал источник в правоохранительных органах.
В полиции начали проверку по факту получения сотрудником театра тяжелых травм. Уже связались с врачам приемного отделения, который одним из первых осматривал 44-летнего мужчину. Тот подтвердил, что «больной опросу не подлежит», поскольку помещен в палату экстренной реанимации. После сбора информации, материалы расследования передадут в Управление внутренних дел по Центральному административному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU