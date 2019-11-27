В Кремле озабочены рекомендациями комитета WADA относительно России
Кремль весьма озабочен рекомендациями комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию относительно введения новых жестких санкций в отношении российского спорта. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом он добавил, что делать какие-то оценки пока преждевременно. Призыв WADA призвать Российское антидопинговое агентство не соответствующим кодексу организации еще предстоит обсудить исполкому.
"Давайте сохраним трезвость оценок. Это действительно информация, которая вызывает озабоченность. Мы сожалеем в этой связи", - сказал представитель Кремля.
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ИСТОЧНИК KP.RU