В Кремле озабочены рекомендациями комитета WADA относительно России

СЕГОДНЯ 12:28 2019-11-27T12:28:14+03:00

Однако дать оценку ситуации в администрации пока не готовы

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Кремль весьма озабочен рекомендациями комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию относительно введения новых жестких санкций в отношении российского спорта. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он добавил, что делать какие-то оценки пока преждевременно. Призыв WADA призвать Российское антидопинговое агентство не соответствующим кодексу организации еще предстоит обсудить исполкому.

"Давайте сохраним трезвость оценок. Это действительно информация, которая вызывает озабоченность. Мы сожалеем в этой связи", - сказал представитель Кремля.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU