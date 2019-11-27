Песков назвал «уткой» заявления США о военном вмешательстве России в ситуацию в Ливии

СЕГОДНЯ 12:36 2019-11-27T12:40:43+03:00

Ранее госсекретарь США по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера заявил, что некие военные компании дестабилизируют ситуацию в Ливии

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В Кремле ответили на заявления госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера по Ливии. В США посчитали, что военные силы России мешают урегулировать конфликт в Ливии, помогая Ливийской национальной армии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сообщение Шенкера «уткой» и призвал соответствующим образом относиться к таким американским заявлениям.

- Постоянно звучат какие-то упреки, что некие военные компании действуют по всему миру и чуть ли не вершат судьбы в разных странах или дестабилизируют обстановку, - приводит слова Пескова ТАСС.

Он добавил, что "некоторые страны" вообще не имеют права говорить о ситуации в Ливии после того, как это государство "фактически уничтожили", нарушив международное право.

Сайт kp.ru писал о том, что весной 2019 года проправительственные силы Ливии начали операцию против армии Хафтара.

ИСТОЧНИК KP.RU