В Берлине мужчина погиб на американских горках

СЕГОДНЯ 12:45 2019-11-27T12:48:19+03:00

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На ежегодной рождественской ярмарке в Берлине произошла трагедия – на аттракционе «американские горки» погиб мужчина. По случайности смотритель оказался слишком близко к железной дороге, по которой несутся вагончики. В субботу 23 ноября, первый день работы ярмарки, вагоны «американских горок» сбили смотрителя. Несмотря на то, что медики прибыли быстро, спасти мужчину не удалось, он скончался на месте.

Все произошло на глазах семьи с двумя детьми, сообщает The Sun. Психологи службы спасения оказали помощь посетителям парка, которые стали свидетелями гибели сотрудники ярмарки.

Из-за этого происшествия рождественскую ярмарку закрыли.

Ранее в Мексике погибли любители экстремальных развлечений - последняя кабинка "американских горок" отцепилась и полетела вниз. Два человека скончались на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU