2019-11-27T12:53:03+03:00
Наука

Названы продукты, спасающие от похмелья

Почувствовать себя лучше поможет смесь фруктовых соков
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые рассказали, как справиться с похмельемУченые рассказали, как справиться с похмельемФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые вывели «формулу» чудодейтсвенного средства, которое спасает от похмелья. Оказалось, что убрать неприятные ощущения поможет сок груши, лайма и кокоса. Однако важно соблюдать пропорции.

Так, антипараллельный коктейль состоит из 10% кокосового сока, 25% сока лайма и 65% грушевого сока, рассказывают ученые. Кроме того положительно на самочувствии скажется употребление огурцов, помидоров и сыров. Все перечисленные продукты повышают активность двух ферментов, которые помогают организму избавиться от алкоголя, передает «Российская газета».

При этом ученые отмечают, что есть продукты, которые к которым ошибочно прибегать при похмелье. Например, кофе способен продлить это состояние, а чай лишь немного смягчает симптомы.

Кроме того специалисты назвали еще список продуктов, которые не стоит употреблять после алкоголя. К ним относятся: арахис, овес, кукурузу, просо; специи - перец, гвоздику, тмин, мускатный орех, корицу, а также витамин С и яйца, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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