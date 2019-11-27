В американской компании Apple изменили сервис "Погода": Крым отображается как территория России
Крымские города в приложении Apple теперь будут отображаться, как территория России. Это подтвердил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Ранее депутаты Госдумы направили представителям компании претензии из-за ошибки в приложении «Погода». В программу внесли корректировки, Симферополь, Севастополь, Ялта и другие города Крыма теперь значатся в приложении как города России.
- Они полностью привели [свои сервисы] в соответствие с российским законодательством. Ошибка в отображении крымских городов в приложении «Погода» устранена, - приводит слова депутата ТАСС.
Apple признала Крым российскимФото: СОЦСЕТИ
Пискарев провел встречу с представителями компании и продемонстрировал журналистам изменения, внесенные в приложение.
Ранее в Apple удалили из своего онлайн-магазина сервис бронирования жилья из-за Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU