2019-11-27T13:39:01+03:00
Общество

В американской компании Apple изменили сервис "Погода": Крым отображается как территория России

Претензии компании из-за ошибки в сервисе направили депутаты Госдумы
Юлия САЛЬНИКОВА
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В приложении все города Крыма указаны теперь, как города РоссииВ приложении все города Крыма указаны теперь, как города РоссииФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Крымские города в приложении Apple теперь будут отображаться, как территория России. Это подтвердил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Ранее депутаты Госдумы направили представителям компании претензии из-за ошибки в приложении «Погода». В программу внесли корректировки, Симферополь, Севастополь, Ялта и другие города Крыма теперь значатся в приложении как города России.

- Они полностью привели [свои сервисы] в соответствие с российским законодательством. Ошибка в отображении крымских городов в приложении «Погода» устранена, - приводит слова депутата ТАСС.

Apple признала Крым российским Фото: СОЦСЕТИ

Apple признала Крым российскимФото: СОЦСЕТИ

Пискарев провел встречу с представителями компании и продемонстрировал журналистам изменения, внесенные в приложение.

Ранее в Apple удалили из своего онлайн-магазина сервис бронирования жилья из-за Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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