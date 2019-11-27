2019-11-27T13:31:42+03:00
Политика

«Мы в цейтноте»: В Кремле рассказали о переговорах по газовому контракту с Украиной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что для заключения соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украина должна успеть создать отдельного оператора газотранспортной системы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Для заключения контракта нужно решить "технические сложности"Для заключения контракта нужно решить "технические сложности"Фото: REUTERS
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В Кремле рассказали о переговорах по газовому контакту с Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил о встрече главы «Газпрома» с Владимиром Путиным. Одной из тем переговоров стало заключение контракта с Украиной. По словам Алексея Миллера есть технические сложности, которые нужно решить как можно скорее. Украина должна имплементировать европейские газовые нормы в свое законодательство. Это значит, что до заключения контракта необходимо создать независимого газотранспортного оператора. После, этот оператор должен пройти сертификацию. Только после этого можно заключать договор.

- Сейчас идёт обмен коммерческими предложениями, вы знаете, что, в частности, вчера говорил Миллер после совещания у Путина, сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения, мы в цейтноте, времени мало, - приводит слова Дмитрия Пескова RT.

Срок действия газового контракта с Украиной истекает в конце 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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