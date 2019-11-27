2019-11-27T13:34:26+03:00
Общество

Владимир Путин приехал попрощаться с Людмилой Вербицкой

Похороны президента СПБГУ проходят на территории петербургского университета
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир Путин приехал в Санкт-Петербургский государственный университет на церемонию прощания с президентом вуза Людмилой Вербицкой. Об этом сообщил корреспондент "КП" Дмитрий Смирнов.

Сайт kp.ru писал, что Людмила Алексеевна скончалась на прошлой неделе, 24 ноября. Ей было 83 года. Россиянам Вербицкая запомнилась своим проектом "Давайте говорить как петербуржцы" и резкими заявлениями в адрес неграмотных чиновников Смольного. Она неоднократно выступала в защиту русского языка, популяризации произведений наших поэтов, и даже сам президент обращался к ней за советом, когда сомневался в правильности того или иного слова.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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