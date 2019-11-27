2019-11-27T13:43:45+03:00
Происшествия

В Техасе на химзаводе произошел мощный взрыв

Ударной волной выбило стекла в жилых домах
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В США произошел взрыв на химическом заводеВ США произошел взрыв на химическом заводеФото: REUTERS
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На нефтехимическом заводе в Порт-Нечес, в американском штате Техас, прогремел мощный взрыв. По словам свидетелей катастрофы, взрывная волна была настолько сильной, что даже выбила стекла в домах, расположенных в шестидесяти километрах от предприятия.

Как рассказали жители города Порт-Нечес, взрыв на заводе был похож на разрыв бомбы. Жар от пламени был настолько сильным, что его смог зафиксировать даже метеорологический спутник местной телевизионной станции. Более того взрыв «почувствовали» и в соседнем штате Луизиана.

Сообщения о пострадавших в результате чрезвычайного происшествия не поступало, передает газета «Известия».

Власти штата обратились к местным жителям и попросили пережить последствия взрыва у укрытии. А людей, проживающих, в миле от завода, попросили по возможности эвакуироваться, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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