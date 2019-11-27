На американском сегменте МКС сломался туалет

СЕГОДНЯ 13:45 2019-11-27T13:49:18+03:00

Справляться с неудобствами приходится не только мужчинам, на борту МКС две женщины астронавта Фото: twitter.com

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В ночь на 26 ноября на американском сегменте МКС сломался единственный туалет. Второй есть, но в российском модуле «Звезда». О неисправности устройств в сегменте для астронавтов Tranquility сообщил наземным специалистам НАСА командир станции Лука Пармитано. Экипаж приступил к ремонтным работам, а пока астронавты, как сообщают РИА Новости, перешли на использование специальных «подгузников», устройство доставлено на МКС на случай таких внештатных ситуаций.

В СМИ изначально поступила информация о сбоях в работе устройств в «Звезде», якобы туалеты не используют из-за сигнала переполненного бака. В «Роскомсосе» эту информацию опровергли.

- Сегодня ночью вышло из строя АСУ (ассенизационно-санитарное устройство - прим. ТАСС) на американском сегменте МКС. Сейчас идет его ремонт, -сообщили в корпорации.

Санитарное устройство в российском модуле работает исправно.

Вскоре в НАСА сообщили, что технику привели в рабочее состояние.Это не первый раз, когда такая у американских астронавтов возникают "технические проблемы" с туалетом - система давала сбор в 2010 году. В 2013 году у американцев на МКС отключилась и вовсе половина аппаратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU