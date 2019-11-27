2019-11-27T14:10:32+03:00
В мире

Песков: Лишение бизнесмена Дерипаски «золотого паспорта» Кипра не имеет отношения к Кремлю

Пресс-секретарь президента России ответил на вопрос журналистов о возможном лишении гражданства предпринимателя
Юлия САЛЬНИКОВА
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Олег Дерипаска Фото: Артем Коротаев/ТАССОлег Дерипаска Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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В число 26 россиян, которых власти Кипра лишат «золотых паспортов», попал, по данным газеты Politis, российский бизнесмен Олег Дерипаска. В начале 2019 года Кипр ужесточил правила получения гражданства для иностранцев. Ранее на «золотой паспорт» можно было рассчитывать, если вложить инвестиции в экономику страны. Парламент Кипра поддержал законопроект о более тщательном выборе претендентов на гражданство, а вскоре стало известно, что те кто уже получил паспорта, могут их лишиться.

О возможном лишении Дерипаски гражданства Кипра журналисты спросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова:

- Это касается Кипра и самого Дерипаски, это не имеет отношения к Кремлю,- приводит его ответ ТАСС.

В марте 2018 года британская газета The Guardian сообщила, что Олег Дерипаска получил гражданство Кипра, тот самый "золотой паспорт". Помощники предпринимателя объяснили - паспорт гражданина ЕС нужен для ведения бизнеса. Кипр - стана Евросоюза, а значит для граждан Кипра в другие страны ЕС въезд открыт без всяких дополнительных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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