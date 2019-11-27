2019-11-27T14:33:13+03:00
В мире

В Одесском онкоцентре гинекологи продавали записи со скрытых камер зарубежным порносайтам

О тайном бизнесе врачей узнали случайно – одна из пациенток обнаружила ролик со своим участием на одном из порталов 18+
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Одессе гинекологи установили в кабинете скрытую камеру и тайно снимали пациенток на видео. Ролики продавали через интернет зарубежным порносайтам. Такой «бизнес» врачи организовали в кабинете Одесского онкологического диспансера и уже поставили дело на поток, были свои клиенты, большая база видео с ни о чем не подозревающими женщинами. Почти год никто не догадывался о тайной съемке в гинекологическом кабинете. Пока одна из пациенток диспансера не обнаружила себя на сайте для взрослых. Она сразу же узнала кабинет и врача, где происходила съемка. Женщина обратилась в полицию с заявлением.

Как сообщает украинский портал Novosti N, в кабинет нагрянули полицейские с обыском. В кабинете нашли целый архив порнографических роликов: флешки, жесткие диски – все записи отсняты с помощью скрытой камеры. На все это имущество наложен арест, возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении порнографии.

Руководство Одесского онкодиспансера отрицает свою вину – кабинет со скрытой камерой арендовала частная медицинская компания, которая проводила УЗИ пациентам больницы за деньги.

- Врач, работавший там сотрудником диспансера не являлся. К сожалению, контролировать работу на арендованной территории руководство диспансера по закону не имеет права, - написал в фейсбуке главный врач диспансера Олег Лукьянчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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