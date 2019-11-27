2019-11-27T14:53:35+03:00
Авто

Стали известны расценки новой скоростной автодороги Москва - Петербург

В Минтрансе рассказали, сколько будет стоить проезд по трассе М-11 Нева Москва-Санкт-Петербург для легковых авто
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Евгений Дитрих - министр транспорта РФЕвгений Дитрих - министр транспорта РФФото: Алексей БУЛАТОВ
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Проезд по трассе М-11 "Нева" Москва - Санкт-Петербург будет стоит 1350 рублей для легковых автомобилей. Об этом сообщил глава министерства транспорта России Евгений Дитрих.

Вопрос о расценках и пропускной способности новой автодороги ему задал президент страны Владимир Путин, который в среду, 27 ноября, поучаствовал в открытии трассы. Сайт kp.ru писал, что глава государства приехал к пропускному пункту на своем черном лимузине Aurus и поблагодарил рабочих за реализацию столь масштабного проекта.

Строительство дороги должно было завершиться еще в 2018-м, но из-за бумажной волокиты и обнаружения ряда археологических объектов процесс затянутся примерно на год. За это время было потрачено 520 млрд рублей, проложено 669 километров трассы.

Дитрих заверил президента в том, что на въездах и выездах с дороги не будет никаких заторов.

Путин поблагодарил рабочих, строивших новую трассу Москва-Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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