2019-11-27T14:52:25+03:00
Общество

Глава Липецкой области потребовал усилить контроль за качеством услуг ЖКХ

К деятельности управляющих компаний накопилось много претензий у жителей
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: пресс-служба администрации Липецкой областиФото: пресс-служба администрации Липецкой области
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На состоявшемся совещании по вопросам ЖКХ в администрации Липецкой области губернатор Игорь Артамонов заявил, что контроль за деятельностью управляющих компаний, к которым все еще много претензий от жителей, необходимо усилить. Причем работа будет вестись по нескольким направлениям.

"Во-первых, с управляющими компаниями и жильцами. Во-вторых, будет усилена работа Государственной жилищной инспекции Липецкой области, в частности, по выдаче предписаний и отстаиванию позиций в суде. В-третьих, мы активно сотрудничаем с прокуратурой, но, к сожалению, граждане не очень активно туда пишут",- отметил Игорь Артамонов.

Глава региона не исключил привлечение в Липецкую область управляющих компаний из других регионов. Переговоры с компетентными руководителями УК соседних областей уже ведутся.

Кроме того, по десяти худшим управляющим компаниям жильцы сейчас принимают решение по их замене. Прокуратура также готова защитить липчан от недобросовестных организациям, но здесь должны проявить инициативу сами жильцы домов, которые не устраивает работа сотрудников УК.

Отметим, что всего в 2019 году в Госжилинспекцию Липецкой области поступило более 18 тысяч обращений граждан, что на 20% больше, чем за тот же период 2018-го года. По ним было проведено более 11 тысяч проверок. В них особое внимание уделялось многоквартирным домам, в которых в предыдущий отопительный период имелись нарушения температурного режима в жилых помещениях. По их итогам выдали 4437 предписаний об устранении выявленных нарушениях. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 11,1 млн рублей. В установленные сроки исполнены 97,7% выданных Госжилинспекцией предписаний. Остальные находятся на контроле.

Кроме того, Госжилинспекция проводит проверки по вопросу правильности начисления платы за коммунальные услуши. По их результатам в 2018-2019 годах сделан перерасчет платы жителям на 23 млн рублей, в том числе за теплоснабжение - 14 млн рублей.

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