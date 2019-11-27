Российские космонавты рассказали, как обшлись без туалета на МКС

СЕГОДНЯ 15:12 2019-11-27T15:12:59+03:00

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Ведущий специалист отряда космонавтов Герой России Сергей Волков объяснил, как экипаж МКС справляется с различными поломками оборудования, в том числе, туалета. 27 ноября из строя вышли гигиенические устройства, у американцев в модуле Tranquility. Сработали индикаторы неисправности, а в российском модуле «Звезда» - сигнал указывал, что устройство переполнено.

- Что касается инструкций, то инструкция на этот счет у нас одна — брать и ремонтировать,сообщил Ридусу ведущий специалист отряда космонавтов Герой России Сергей Волков.

Космонавт также поделился, что существуют специальные приспособлениями для естественных надобностей.

- Памперсы, разумеется, у нас есть, так же, как и у американцев. Их используют и в штатных ситуациях, прежде всего при работе в открытом космосе, - рассказал Сергей Волков.

В свою очередь Герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин напомнил телеканалу «360», что вся техника рано или поздно ломается и в этом нет ничего страшного.

- Не хочу ничего плохого сказать про американцев, что они не могут нашим туалетом пользоваться грамотно. В подобных случаях мы просто чиним их и все. В целом, это происходит нечасто. Вся техника на борту легко поддается ремонту, - заключил Лазуткин.

К вечеру текущего дня командир станции итальянец Лука Пармиттано сообщил, что работа на станции нормализована и экипаж чувствует себя хорошо.

На борту находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американские астронавты Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр.

ИСТОЧНИК KP.RU