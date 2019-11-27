Путин рассказал, как будет называться новая траса «Москва - Санкт-Петербург»

СЕГОДНЯ 15:19 2019-11-27T15:22:48+03:00

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Среди трех основных названий для новой платной трассы М-11 «Москва - Санкт-Петербург» больше всего голосов получило название «Нева». О таких результатах общественного голосования президент России Владимир Путин рассказал на открытие автомагистрали.

«Насколько я понимаю, там три основных – "Валдай", "Две столицы" и "Нева". Больше всего (голосов) набрал (вариант) "Нева"», – сказал глава Путин.

О том, что название новой трассы выбирали сами граждане путём голосования, главе государства напомнил министр транспорта Евгений Дитрих.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду, 27 ноября, российский президент открыл новую платную трассу и прокатился по ней на своем лимузине Aurus.

Открытие платной трассы Москва-Питер. Корреспондент КП первой проехала по-новому участку. Ещё до Путина! 00:00 00:00

Скоростная трасса тянется на 669 километров от Москвы до Санкт-Петербурга и примыкает к Кольцевой автодороге северной столицы. На проект ушло в общей сложности 520 миллиардов рублей. Ее строительство началось еще в 2011 году и должно было завершиться в 2018-м, но немного задержалось после того, как строители обнаружили археологические раскопки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/746425" frameborder="0"></iframe> Путин поблагодарил рабочих, строивших новую трассу Москва-Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU