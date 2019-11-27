2019-11-27T15:27:52+03:00
Происшествия

В Шереметьево совершил аварийную посадку частный самолет

У бизнесджета отказал передняя стойка шасси
Юлия САЛЬНИКОВА
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Причину ЧП выясняют специалисты - самолет на проверкеПричину ЧП выясняют специалисты - самолет на проверкеФото: Алина НИЗАМОВА
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В московском аэропорту Шереметьево приземлился самолет с неисправной передней стойкой шасси. Пилоты связались с диспетчерами, попросив разрешение на аварийную посадку, причем произошло это буквально сразу после вылета. Такое разрешение им дали. Как сообщили в экстренных службах, бизнесджет успешно сел на взлетно-посадочном поле.

- В 13.39 в "Шереметьево" приземлился самолет Gulfstream-5, у которого после вылета не убрались стойки шасси, -приводит сообщение экстренных служб РИА Новости.

На борту находилось три человека, включая экипаж, никто из них не пострадал. Самолет проверяют специалисты, он должны определить, почему стойки шасси не убрались по сигналу. Также пройдет проверка и других систем самолета.

Как стало известно корреспондентам «Life» , частный самолет принадлежит одному из бизнесменов Сургута.

С неисправной стойкой шасси в октябре в Шереметьево сел самолет с 36 пассажирами на борту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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