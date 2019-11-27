Аналитики посчитали, сколько Наташ летает в Турцию
Эксперты объяснили причину популярность имени Наташа в Турции. Оказалось, Натальи и Наталии из России, не сговариваясь, выбрали Турцию самым популярным курортом - женщин с этим именем среди всех путешественниц из России больше всего.
Специалисты сервиса путешествий Туту.ру посчитали, сколько Наташ среди пассажиров самолетов, летящих в Турцию. Как сообщает SM news, проанализировали билеты за период с 1 ноября 2018 по 1 ноября 2019 года. Пассажирок с именем Наташа оказалось больше всего. На втором месте – Елены. В тройку женщин, предпочитающих турецкое побережье, попали Ольги.
Кроме того, эксперты захотели восстановить справедливость. Наташи, может и любят отдыхать в Турции, но женщины с этим именем чаще других летают в Грузию и Украину. И, вероятно, они просто чаще россиянок с другими именами путешествуют.
В Армению, кстати, чаще других летают Анны, а в Азербайджан - Татьяны.
ИСТОЧНИК KP.RU