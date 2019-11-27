Аналитики посчитали, сколько Наташ летает в Турцию

СЕГОДНЯ 16:14 2019-11-27T16:19:43+03:00

Натальи чаще других летают не только в Турцию Фото: Мария ЛЕНЦ

Оказалось на каждом рейсе из России в Анталью есть пассажирки с этим именем

Изменить размер текста: A A

Эксперты объяснили причину популярность имени Наташа в Турции. Оказалось, Натальи и Наталии из России, не сговариваясь, выбрали Турцию самым популярным курортом - женщин с этим именем среди всех путешественниц из России больше всего.

Специалисты сервиса путешествий Туту.ру посчитали, сколько Наташ среди пассажиров самолетов, летящих в Турцию. Как сообщает SM news, проанализировали билеты за период с 1 ноября 2018 по 1 ноября 2019 года. Пассажирок с именем Наташа оказалось больше всего. На втором месте – Елены. В тройку женщин, предпочитающих турецкое побережье, попали Ольги.

Кроме того, эксперты захотели восстановить справедливость. Наташи, может и любят отдыхать в Турции, но женщины с этим именем чаще других летают в Грузию и Украину. И, вероятно, они просто чаще россиянок с другими именами путешествуют.

В Армению, кстати, чаще других летают Анны, а в Азербайджан - Татьяны.

ИСТОЧНИК KP.RU