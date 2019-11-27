В МИД РФ предложили распространить "закон Димы Яковлева" на все страны

СЕГОДНЯ 17:02 2019-11-27T17:02:25+03:00

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Закон, запрещающий усыновление российских детей гражданами США, более известный как "закон Димы Яковлева", был принят ещё 1 января 2013 года. Сейчас этот закон хотят сделать более универсальным и распространить на все иностранные государства. С таким предложением выступил замдиректора консульского департамента МИД Руслан Голубовский.

- Вполне возможно, имеет смысл подумать над тем, чтобы сделать этот закон более универсальным, не ограничивая его действие только гражданами США, а если такие случаи наблюдаются и в других иностранных государствах, то его возможно было бы также применять и в этих ситуациях, - приводит его слова ТАСС.

Напомним, принятый в 2013 году закон был назван в честь двухлетнего мальчика Димы Яковлева, которого в 2008 году усыновила американская семья. Через несколько месяцев малыш погиб. Его приемный отец оставил мальчика в машине на парковке почти на целый день при 32-градусной жаре. В ходе следствия выяснилось, что отец должен был отвезти ребенка в детский сад, однако очень торопился и забыл про него.

ИСТОЧНИК KP.RU