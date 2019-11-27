Краснодарский край завершил нацпроект «Культура»

СЕГОДНЯ 17:38 2019-11-27T17:38:06+03:00

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До окончания 2019 года остался еще месяц, но промежуточные итоги реализации нацпроектов в Краснодарском крае уже подведены. Так, оказалось, что раньше срока кубанским властям удалось завершить нацпроект «Культура». В рамках федерального проекта «Культурная среда» капитально отремонтированы девять учреждений культуры в Курганинском, Успенском, Темрюкском, Абинском, Кущевском, Новопокровском, Брюховецком, Красноармейском районах и Анапе. На эти цели потребовалось 39,5 млн рублей. Кроме того, были модернизированы семь кинозалов – в Курганинске, Туапсе, Гулькевичах, Армавире, Приморско-Ахтарске и поселке Мостовском.

На 32 млн рублей получили цифровое кинооборудование муниципальные кинотеатры. Обновился парк музыкальных инструментов, приобретено спецоборудование для двух школ искусств в Кущевском и Мостовском районах.

Надо отметить, что помимо нацпроекта «Культура» с опережением идет реализация программы переселения из ветхого жилья, рассчитанная на два года. К концу следующего года должны быть переселены 263 человека. Новые квартиры уже получили 242 человека. Также полностью выполнен нацпроект «Безопасные и качественные дороги» – еще в сентябре были закончены все дорожные работы.