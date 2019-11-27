В Госдуме назвали "ассиметричным" отказ суда Швеции принять апелляцию "Газпрома" по спорам с "Нафтогазом"

СЕГОДНЯ 18:07 2019-11-27T18:07:04+03:00

В Госдуме заявили, что решение суда Швеции носит ассиметричный характер Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По словам председателя комитета по энергетике, отказ удовлетворить апелляцию говорит об ангажированности по отношению к российской стороне

Изменить размер текста: A A

Отказ апелляционного суда Швеции удовлетворить апелляцию российской государственной корпорации «Газпром» в рамках спора с украинской компанией «Нафтогаз» носит ассиметричный характер. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Это решение шведского суда очевидно носит асимметричный характер, что вызывает вопрос о его ангажированности по отношению к «Газпрому» и России», - передает RT слова депутата.

По словам Завального, удовлетворение апелляции могло бы «снять много проблем» по сотрудничеству и взаимодействию сторон, в том числе такое решение было бы полезно руководству украинской компании.

Напомним, ранее Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» относительно контрактов на транзит и поставку газа. С учетом вердиктов по обоим искам, российскую компанию обязали выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов.

«Газпром» попросил апелляционный суд шведского округа Свеа отменить решение и предложил «Нафтогазу» мирно урегулировать спор. Однако, 27 ноября, суд Швеции не удовлетворил апелляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU