В Греции свинья напала на журналиста в прямом эфире
Журналист Лазос Мантикос прибыл в небольшой греческий поселок Кинета, чтобы провести репортаж об охватившем село наводнении. Однако не успел он выйти в эфир, как откуда ни возьмись выскочила оголодавшая свинья, которая решила попробовать журналиста на вкус. Лазос попытался отбежать от животного, но настойчивая хрюшка не собиралась упускать добычу.
- Доброе утро!…Извините, у меня возникла проблема, - успел сказать ведущий, отчаянно убегая от свиньи.
Коллеги журналиста пытались ему помочь, едва сдерживая смех. Однако избавиться от настырного животного так и не удалось, репортаж пришлось прервать на самом интересном месте. Про само наводнение зрители канала ANT1 так и не узнали.
Как выяснилось позже, свинья преследовала съемочную группу с самого утра. Сбежала она, вероятнее всего, с местной фермы, пишет The Guardian.
В Греции свинья напала на журналиста в прямом эфире .
ИСТОЧНИК KP.RU