СЕГОДНЯ 18:19 2019-11-27T18:19:41+03:00

Свинья напала на журналиста во время прямого эфира Фото: Кадр видео

Закончить репортаж ведущему так и не удалось

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Журналист Лазос Мантикос прибыл в небольшой греческий поселок Кинета, чтобы провести репортаж об охватившем село наводнении. Однако не успел он выйти в эфир, как откуда ни возьмись выскочила оголодавшая свинья, которая решила попробовать журналиста на вкус. Лазос попытался отбежать от животного, но настойчивая хрюшка не собиралась упускать добычу.

- Доброе утро!…Извините, у меня возникла проблема, - успел сказать ведущий, отчаянно убегая от свиньи.

Коллеги журналиста пытались ему помочь, едва сдерживая смех. Однако избавиться от настырного животного так и не удалось, репортаж пришлось прервать на самом интересном месте. Про само наводнение зрители канала ANT1 так и не узнали.

Как выяснилось позже, свинья преследовала съемочную группу с самого утра. Сбежала она, вероятнее всего, с местной фермы, пишет The Guardian.

В Греции свинья напала на журналиста в прямом эфире .

ИСТОЧНИК KP.RU