В значительной части Ирана восстановлена работа интернета

СЕГОДНЯ 18:27 2019-11-27T18:27:35+03:00

Роухани сообщил, что в деревнях страны все имеют доступ к глобальной сети

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Доступ к интернету восстановлен в значительной части Ирана. Об этом сообщил президент Исламской Республики Хасан Роухани.

«На сегодняшний день значительная часть страны подключена к интернету», - передает агентство IRNA слова иранского лидера.

По словам Роухани, в деревнях все имеют доступ к глобальной сети, а в течение нескольких дней работа интернета будет восстановлена по всей стране.

Об этом президент Ирана сообщил спустя час после того, как в Тегеране появился мобильный интернет.

Напомним, массовые протесты в Исламской Республики вспыхнули из-за повышения цен на бензин. На фоне народных волнений 16 ноября в Иране во многих местах неожиданно пропал интернет. Многие обвинили в случившимся иранские власти. Как писал сайт kp.ru, Вашингтон поддержал протесты в Иране и осудил Тегеран за решение ограничить доступ к всемирной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU