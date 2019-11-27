В значительной части Ирана восстановлена работа интернета
Доступ к интернету восстановлен в значительной части Ирана. Об этом сообщил президент Исламской Республики Хасан Роухани.
«На сегодняшний день значительная часть страны подключена к интернету», - передает агентство IRNA слова иранского лидера.
По словам Роухани, в деревнях все имеют доступ к глобальной сети, а в течение нескольких дней работа интернета будет восстановлена по всей стране.
Об этом президент Ирана сообщил спустя час после того, как в Тегеране появился мобильный интернет.
Напомним, массовые протесты в Исламской Республики вспыхнули из-за повышения цен на бензин. На фоне народных волнений 16 ноября в Иране во многих местах неожиданно пропал интернет. Многие обвинили в случившимся иранские власти. Как писал сайт kp.ru, Вашингтон поддержал протесты в Иране и осудил Тегеран за решение ограничить доступ к всемирной сети.
ИСТОЧНИК KP.RU