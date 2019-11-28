Первый грант на благоустройство в рамках поддержки села получил Лабинский район

СЕГОДНЯ 07:00 2019-11-27T18:29:50+03:00

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Краснодарский край – аграрный регион: кубанцы в основном проживают в сельской местности, и сделать их жизнь комфортной и качественной – одна из задач властей. Именно поэтому еще в 2003 году была приняты программы развитие сельских территорий. Так, с 2003 по 2013 год существовала федеральная целевая программа «Социальное развитие села», а затем с 2014 года по настоящее время –«Устойчивое развитие сельских территорий». Вот благодаря последней на благоустройство четырех сельских поселениях грант впервые получил Лабинский район. На обустройство здесь зон отдыха, создание спортивных и детских игровых площадок выделено порядка 1,7 млн рублей.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, гранты муниципалитетам на благоустройство – это один из новых видов поддержки в рамках развития сельских территорий по линии АПК. В программе комплексного развития сельских территорий он предусмотрен и в следующем году.

Благодаря этим проектам решаются важнейшие проблемы агропромышленного комплекса – повышение уровня и качества жизни на селе, привлечение молодых специалистов на село, закрепление квалифицированных кадров в аграрном секторе экономики, социальной сфере. Кроме того, это поможет комплексно решить вопросы социально-инженерного обустройства сельских населенных пунктов.