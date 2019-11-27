2019-11-27T19:24:19+03:00
Общество

Каждая седьмая пачка сигарет в России является нелегальной

Доля контрафакта достигла 15,6% всего российского табачного рынка
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Каждая седьмая пачка сигарет в России является нелегальнойКаждая седьмая пачка сигарет в России является нелегальнойФото: Евгения ГУСЕВА
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Каждая седьмая пачка сигарет в России является нелегальной. Это следует из результатов исследования табачного рынка, проведенного Nielsen в третьем квартале 2019 года.

По данным аналитического агентства, в третьем квартале текущего года доля контрафакта достигла 15,6% всего российского табачного рынка.

Среди городов численностью населения от одного миллиона человек больше всего нелегальных сигарет продается Ростову-на-Дону, где 50,9% табачных изделий продается без уплаты налогов.

Лидером по количеству контрафакта среди городов с численностью населения от 500 тысяч до одного миллиона человек стали Новокузнецк (30%) и Барнаул (28,3%). Среди населенных пунктов с населением от 100 тысяч до 500 тысяч человек лидируют Рубцовск (58%) и Брянск (42,7%).

В Москве доля контрафакта составила 7,3%, в Санкт-Петербурге - 6%.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал об исследования табачного рынка, проведенного Kantar в I квартале 2019 года. По их данным, в начале года доля контрафакта в стране составляла 10,3%, то есть каждая десятая пачка сигарет в России являлась нелегальной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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