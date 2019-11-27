Каждая седьмая пачка сигарет в России является нелегальной
Каждая седьмая пачка сигарет в России является нелегальной. Это следует из результатов исследования табачного рынка, проведенного Nielsen в третьем квартале 2019 года.
По данным аналитического агентства, в третьем квартале текущего года доля контрафакта достигла 15,6% всего российского табачного рынка.
Среди городов численностью населения от одного миллиона человек больше всего нелегальных сигарет продается Ростову-на-Дону, где 50,9% табачных изделий продается без уплаты налогов.
Лидером по количеству контрафакта среди городов с численностью населения от 500 тысяч до одного миллиона человек стали Новокузнецк (30%) и Барнаул (28,3%). Среди населенных пунктов с населением от 100 тысяч до 500 тысяч человек лидируют Рубцовск (58%) и Брянск (42,7%).
В Москве доля контрафакта составила 7,3%, в Санкт-Петербурге - 6%.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал об исследования табачного рынка, проведенного Kantar в I квартале 2019 года. По их данным, в начале года доля контрафакта в стране составляла 10,3%, то есть каждая десятая пачка сигарет в России являлась нелегальной.
ИСТОЧНИК KP.RU