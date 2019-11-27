СЕГОДНЯ 19:44 2019-11-27T19:44:40+03:00

Путин: при подготовке Евро-2020 Россия сделает все, чтобы не подвести болельщиков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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При подготовке проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году Россия сделает все, чтобы не разочаровать Союз европейских футбольных ассоциаций, болельщиков и игроков. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Сделаем все, чтобы не подвести вас, болельщиков, игроков», - сказал российский лидер, обращаясь к президенту УЕФА Александеру Чеферину на встрече в Санкт-Петербурге.

Путин отметил, что предстоящие Евро-2020 является «особым чемпионатом», поскольку будет проходить «под знаком 60-летия проведения подобных чемпионатов». «Для нас это имеет немаленькое значение, потому что, когда проводился первый чемпионат 60 лет назад, Советский Союз выиграл его», - добавил глава государства.

Российский лидер также сообщил о росте популярности футбола в России. По его словам, эту игру можно назвать самым популярным видом спорта в нашей стране, «но популярность растет, по нашим подсчетам, примерно три миллиона человек так или иначе связаны с футболом (…) рост популярности футбола связан, в том числе с проведением крупных мероприятий».

Напомним, впервые в истории чемпионат Европы по футболу будет проходить не в одной и не в двух странах, а в 12 городах, в том числе и Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU