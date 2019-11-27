2019-11-27T19:59:08+03:00
В мире

В ходе протестов власти Ирана задержали восемь человек, связанных с ЦРУ

Их обвиняют в сборе информации о ходе протестных акций
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В ходе протестов власти Иран задержал восемь человек, связанных с ЦРУВ ходе протестов власти Иран задержал восемь человек, связанных с ЦРУФото: REUTERS
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В связи с массовыми протестами в Иране власти страны задержали восемь человек, связанных с Центральным разведывательным управлением Соединённых Штатов. Об этом сообщили в министерстве информации (разведки) Исламской Республики.

«Были задержаны шесть человек, находившихся на протестах и выполнявших распоряжения разведорганов, а также два человека, собиравших информацию и имевших цель отправить ее за рубеж», - передает сообщение ведомства телерадиокомпания IRIB.

Напомним, после повышения цен на бензин в Иране начались массовые протесты, которые переросли в беспорядки. 16 ноября в стране неожиданно пропал интернет. Многие обвинили в случившимся иранские власти. Как писал сайт kp.ru, официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортэгус заявил, что Вашингтон поддерживает протестующих и осуждает Тегеран за решение ограничить доступ к глобальной сети. Позже Штаты призвали Facebook, Instagram и Twitter заблокировать страницы властей Исламской Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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