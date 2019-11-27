МИД ДНР: Киев и Донецк начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса

СЕГОДНЯ 20:58 2019-11-27T20:58:58+03:00

Во внешнеполитическом ведомстве самопровозглашённой республики отметили, что пока рано говорить о каких-либо результатах

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Киев и Донецк начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса и имплементацию «формулы Штайнмайера» в данный законопроект. Об этом сообщила министр иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

«На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса, в частности, переговорщики обсудили вопросы имплементации «формулы Штайнмайера» в данный закон», - передает «Интерфакс» слова главы внешнеполитического ведомства.

Никонорова отметила, что пока рано говорить о каких-либо результатах. По ее словам, необходимо более детально обозначить все имеющиеся предложения по поправкам к документу.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет вынуждена выйти из Минского формата урегулирования, если не будет принят закон об особом статусе с включённой «формула Штайнмайера». В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков усомнился, что Киев сможет согласовывать этот «краеугольный» закон без контактов с ЛНР И ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU