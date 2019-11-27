2019-11-27T21:57:52+03:00
Общество

«Двигаться навстречу прогрессу»: вице-спикер Госдумы предложил выдавать водительские права с 14 лет

Игорь Лебедев предложил ввести в школах уроки вождения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Двигаться навстречу прогрессу»: вице-спикер Госдумы предложил выдавать водительские права с 14 лет«Двигаться навстречу прогрессу»: вице-спикер Госдумы предложил выдавать водительские права с 14 летФото: Михаил ФРОЛОВ
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Водительское удостоверение можно выдавать в 14 лет, но при условии, что молодой водитель будет сидеть за рулем в сопровождении взрослого. Такое предложение сделал вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев.

По словам депутата, «дети 14–16 лет XXI века очень сильно отличаются от детей 14–16 лет прошлого века» и могут хорошо управлять мотоциклом и машиной

«У нас многие моменты, связанные с выдачей того же водительского удостоверения, корнями — из советского прошлого (…) Я думаю, что можно и нужно двигаться навстречу прогрессу», - сказал он в интервью Федеральному агентству новостей.

Он предложил ввести в школах уроки вождения, а в 16-летнем возрасте разрешить ехать за рулем машины без взрослого.

Лебедев также заявил о необходимости наказывать за «пьяные» ДТП российским методом «кнута и пряника» с максимально высокими штрафами за нарушения, «чтобы они (штрафы) ощутимо били по карману нарушителя».

Напомним, в России ни раз предлагали выдавать водительские права с 16 лет. Ранее эту идею обсуждали с экспертами в эфире Радио «Комсомольская правда»

ИСТОЧНИК KP.RU

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