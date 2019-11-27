«Надо и о себе подумать»: Путин призвал россиян не зацикливаться на проблемах Украины

СЕГОДНЯ 22:23 2019-11-27T22:23:06+03:00

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Во время общения с жителями Санкт-Петербурга президент России Владимир Путин призвал не зацикливаться на проблемах Украины и предложил подумать о собственных.

Беседа с жителями северной столицы состоялась после церемонии открытия памятника писателю-фронтовику Даниилу Гранину. Один из горожан, обращаясь к российскому лидеру, изложил собственные мысли по разным вопросам, в том числе и о проблемах Украины.

«Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать», - отметил глава государства.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, в среду, 27 ноября, в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятника Даниилу Гранину. На церемонии открытия присутствовали президент России Владимир Путин, дочь писателя Марина Чернышева-Гранина и глава Российского книжного союза Сергей Степашин – те, кто хорошо знали литератора.

ИСТОЧНИК KP.RU