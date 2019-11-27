На Украине появился омбудсмен по защите госязыка

СЕГОДНЯ 23:05 2019-11-27T23:12:26+03:00

Правительство Украины назначило Татьяну Монахову на должность уполномоченного по защите государственного языка Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Правительство Украины назначило Татьяну Монахову на должность уполномоченного по защите государственного языка. Об этом сообщил депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Уполномоченным по защите государственного языка кабмин назначил Монахову Татьяну Васильевну», — написал парламентарий на своей странице в соцсети.

Кандидатура Монаховой была предложена Министерством культуры, молодежи и спорта Украины.

Новоизбранный омбудсмен ранее работала заведующей кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы.

Должность омбудсмена по защите госязыка на Украине предусмотрена законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Напомним, закон о госязыке подписал бывший президент Украины Петр Порошенко в мае, незадолго до своего ухода. В свою очередь новоизбранные украинский лидер Владимир Зеленский выступал против силовых методов навязывания языка, называя документ «кнутом». Однако какие-либо поправки в закон при новой администрации так и не внесли.

ИСТОЧНИК KP.RU