2019-11-28T00:38:03+03:00
Общество

Бутина отозвала свою апелляцию на приговор в США

Россиянка отбыла в американской тюрьме полтора года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Мария Бутина прилетела в Москву из США 26 октября, встреча в "Шереметьево" получилась очень трогательнойМария Бутина прилетела в Москву из США 26 октября, встреча в "Шереметьево" получилась очень трогательнойФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Вернувшаяся домой после полутора лет в американской тюрьме Мария Бутина решила отозвать свою апелляцию на приговор суда в Соединенных Штатах.

«Я, Мария Бутина, настоящим заявляю, что хочу добровольно отозвать мою апелляцию на вышеуказанное дело. В этой связи мой адвокат полностью проинформировал меня об обстоятельствах моего дела и последствиях отзыва апелляции», - цитирует ее заявление РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, задержанная в Вашингтоне еще в середине июля прошлого года Мария Бутина пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в участии в сговоре против США. 26 апреля нашу соотечественницу, которая к тому времени провела за решеткой уже девять месяцев, приговорили к полутора годам тюрьмы и одобрили ее депортацию в Россию.

Девушка вернулась на Родину 26 октября и сразу заявила, что будет защищать свою репутацию, пострадавшую из-за судебного разбирательства в США.

Мария Бутина встретилась с отцом после 15 месяцев в американской тюрьме.Мария Захарова также не смогла сдержать слез при встрече (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24