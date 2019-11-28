Бутина отозвала свою апелляцию на приговор в США

СЕГОДНЯ 00:30 2019-11-28T00:38:03+03:00

Мария Бутина прилетела в Москву из США 26 октября, встреча в "Шереметьево" получилась очень трогательной Фото: REUTERS

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Вернувшаяся домой после полутора лет в американской тюрьме Мария Бутина решила отозвать свою апелляцию на приговор суда в Соединенных Штатах.

«Я, Мария Бутина, настоящим заявляю, что хочу добровольно отозвать мою апелляцию на вышеуказанное дело. В этой связи мой адвокат полностью проинформировал меня об обстоятельствах моего дела и последствиях отзыва апелляции», - цитирует ее заявление РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, задержанная в Вашингтоне еще в середине июля прошлого года Мария Бутина пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в участии в сговоре против США. 26 апреля нашу соотечественницу, которая к тому времени провела за решеткой уже девять месяцев, приговорили к полутора годам тюрьмы и одобрили ее депортацию в Россию.

Девушка вернулась на Родину 26 октября и сразу заявила, что будет защищать свою репутацию, пострадавшую из-за судебного разбирательства в США.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/740287" frameborder="0"></iframe> Мария Бутина встретилась с отцом после 15 месяцев в американской тюрьме.Мария Захарова также не смогла сдержать слез при встрече (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU