Бутина отозвала свою апелляцию на приговор в США
Вернувшаяся домой после полутора лет в американской тюрьме Мария Бутина решила отозвать свою апелляцию на приговор суда в Соединенных Штатах.
«Я, Мария Бутина, настоящим заявляю, что хочу добровольно отозвать мою апелляцию на вышеуказанное дело. В этой связи мой адвокат полностью проинформировал меня об обстоятельствах моего дела и последствиях отзыва апелляции», - цитирует ее заявление РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, задержанная в Вашингтоне еще в середине июля прошлого года Мария Бутина пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в участии в сговоре против США. 26 апреля нашу соотечественницу, которая к тому времени провела за решеткой уже девять месяцев, приговорили к полутора годам тюрьмы и одобрили ее депортацию в Россию.
Девушка вернулась на Родину 26 октября и сразу заявила, что будет защищать свою репутацию, пострадавшую из-за судебного разбирательства в США.
Мария Бутина встретилась с отцом после 15 месяцев в американской тюрьме.Мария Захарова также не смогла сдержать слез при встрече (c) Ruptly
ИСТОЧНИК KP.RU