Валуев прокомментировал рекомендации комитета WADA отстранить Россию от соревнований

СЕГОДНЯ 01:42 2019-11-28T01:50:09+03:00

В эфире передачи «Большой спорт» на Радио «Комсомольская правда» боксер и депутат сказал, что «на допинг надо брать или всех, или никого»

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Знаменитый российский боксер-супертяж и депутат Госдумы Николай Валуев в эфире передачи «Большой спорт» на Радио «Комсомольская правда» (97,2FM) прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить нашу страну от международных спортивных соревнований.

«Тут такая история, на допинг надо брать или всех, или никого, на самом деле…Мы же с вами прекрасно знаем, что в спорте высших достижений допинг есть. Вопрос в том, кто его применяет. Тут речь вообще не может идти о принадлежности к какой-то стране, потому что на допинге попадались спортсмены абсолютно всех стран, за исключением, там, может быть, совсем банановых республик», - сказал он.

«И допинг был, есть, и наверное, будет, потому что есть препараты, которые на сегодняшний день пока еще не определяются допинг-тестом. Но нельзя забывать о том, что допинг-пробы хранятся 10 лет, не меньше, может даже и больше. И спустя 10 лет эту допинг-пробу могут достать, проверить. Когда уже техника шагнула вперед, и определить то, что раньше не определялось. Соответственно, это тоже будет считаться преступлением, и в отношении спортсмена будут применены санкции самого жесткого характера», - считает Николай Валуев.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что российских спортсменов могут отстранить от соревнований на четыре года, и, если WADA примет рекомендации комитета, наши атлеты снова лишатся возможности выступить на Олимпиаде в Токио под национальным флагом. Окончательное решение WADA примет на заседании в Париже 9 декабря.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/733863" frameborder="0"></iframe> У России есть три недели на объяснение несоответствий – WADA.Российскому антидопинговому агентству предоставлены три недели на объяснение несоответствий между полученными в январе данными из московской лаборатории и теми, что были получены ранее Скопировано со страницы https://ruptly.tv/ru/videos/20190924-010?search_key=undefined

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ИСТОЧНИК KP.RU