2019-11-28T02:29:02+03:00
В мире

Американку, позирующую у скалы на пляже в Мексике, смыло волной

К счастью, девушка выжила, даже солнцезащитные очки не потеряла, а эффектный момент запечатлела ее подруга [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Туристке из Бостона все же удалось сделать несколько эффектных снимковТуристке из Бостона все же удалось сделать несколько эффектных снимковФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Американка, позирующая у скалы на одном из мексиканских пляжей, чудом осталась совершенно невредимой после того, как большая волна смыла ее с берега в море.

Туристку из Бостона (штат Массачусетс) Николь Джоанну в тот момент снимала ее приятельница Мейси Никс из Техаса. Увидев, как ее подругу захлестнуло мощной волной, девушка очень испугалась и выкрикнула: «О, мой Бог». К счастью, любительница эффектных кадров не только не пострадала, но даже как-то умудрилась сохранить свои солнцезащитные очки, о чем потом Мейси Никс рассказала журналистам.

«Мне было страшно, я подумала, что она врезалась в скалу, поэтому закричал и побежала к Николь, но она сама выскочила из воды», - приводит ее слова газета The Sun.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, как турист едва не утонул в одном из многочисленных каналов Венеции, когда фотографировался в шапке Санта Клауса на фоне затопленного водой города.

neaksssneaksss
Туристку из Бостона смыло волной на мексиканском пляже
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ИСТОЧНИК KP.RU

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