2019-11-28T02:51:34+03:00
Происшествия

В Техасе горит нефтехимический завод

Власти штата объявили срочную эвакуацию жителей окрестных населенных пунктов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В Техасе горит нефтехимический заводВ Техасе горит нефтехимический заводФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В американском штате Техас снова произошло крупное ЧП: сильный пожар тушат на нефтехимическом заводе TPC Group, после второго взрыва на предприятии местные власти объявили экстренную мобилизацию жителей окрестных населенных пунктов в радиусе около шести километров.

В общей сложности оставить свои дома и перебраться в более безопасный район штата придется людям, проживающим в пяти городах – свыше 60 тысяч человек, сообщает телеканал KFDM News.

Первый взрыв на заводе прогремел в ночь на среду (утром 27 ноября по московскому времени), второй – днем (в ночь на четверг). Американские СМИ сообщает, что взрывной волной выбило стекла в домах, расположенных в нескольких километрах от места происшествия.

Информации о возможных жертвах и пострадавших пока не поступало. Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце июля сильный пожар вспыхнул на крупном нефтеперерабатывающем заводе Exxon Mobil в Техасе, тогда пострадали 37 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Американку, позирующую у скалы на пляже в Мексике, смыло волной
Валуев прокомментировал рекомендации комитета WADA отстранить Россию от соревнований
Семеро пострадавших в ДТП в Доминикане россиян вылетели в Москву
Бутина отозвала свою апелляцию на приговор в США
Украина оценила «ущерб» на возвращенных Россией кораблях в $2,3 миллиона
Глава МИД Украины обиделся на Apple из-за обозначения Крыма частью России
На Украине появился омбудсмен по защите госязыка
В Госдепе считают НАТО самым успешным альянсом в истории
«Надо и о себе подумать»: Путин призвал россиян не зацикливаться на проблемах Украины
«Двигаться навстречу прогрессу»: вице-спикер Госдумы предложил выдавать водительские права с 14 лет
Опубликовано видео сопровождения японскими истребителями российских Ту-95МС
МИД ДНР: Киев и Донецк начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса
Правительство отменило обязательную сертификацию лекарственных препаратов