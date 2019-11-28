В Техасе горит нефтехимический завод

СЕГОДНЯ 02:30 2019-11-28T02:51:34+03:00

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В американском штате Техас снова произошло крупное ЧП: сильный пожар тушат на нефтехимическом заводе TPC Group, после второго взрыва на предприятии местные власти объявили экстренную мобилизацию жителей окрестных населенных пунктов в радиусе около шести километров.

В общей сложности оставить свои дома и перебраться в более безопасный район штата придется людям, проживающим в пяти городах – свыше 60 тысяч человек, сообщает телеканал KFDM News.

Первый взрыв на заводе прогремел в ночь на среду (утром 27 ноября по московскому времени), второй – днем (в ночь на четверг). Американские СМИ сообщает, что взрывной волной выбило стекла в домах, расположенных в нескольких километрах от места происшествия.

Информации о возможных жертвах и пострадавших пока не поступало. Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце июля сильный пожар вспыхнул на крупном нефтеперерабатывающем заводе Exxon Mobil в Техасе, тогда пострадали 37 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU