Путин прилетел в Бишкек на встречу глав стран ОДКБ
В ночь на четверг, 28 ноября, президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек, на встречу лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В аэропорту главу российского государства встречал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, передает РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в Бишкеке состоится очередная сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. Ожидается, что основными темами обсуждения станут вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии, а также координация внешнеполитической деятельности стран ОДКБ.
Организация Договора о коллективной безопасности — международная организация, созданная с целью «укрепления мира, международной и региональной безопасности и стабильности», членами которой являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
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ИСТОЧНИК KP.RU