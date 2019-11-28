2019-11-28T04:24:24+03:00
Политика

Путин прилетел в Бишкек на встречу глав стран ОДКБ

В аэропорту президента России встречал глава Киргизии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай ЖээнбековПрезиденты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай ЖээнбековФото: Султан ДОСАЛИЕВ
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В ночь на четверг, 28 ноября, президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек, на встречу лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В аэропорту главу российского государства встречал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Бишкеке состоится очередная сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. Ожидается, что основными темами обсуждения станут вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии, а также координация внешнеполитической деятельности стран ОДКБ.

Организация Договора о коллективной безопасности — международная организация, созданная с целью «укрепления мира, международной и региональной безопасности и стабильности», членами которой являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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