2019-11-28T04:49:54+03:00
Политика

Депутат ВР: Зеленский так говорит о возвращении катеров и буксира, «будто нам флот вернули»

Украинский парламентарий признал, что задержанные в прошлом году корабли на самом деле – «консервные банки»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Россия вернула Украине два катера и буксир, задержанные за нарушение российской границы во время прошлогодней провокации в Керченском проливеРоссия вернула Украине два катера и буксир, задержанные за нарушение российской границы во время прошлогодней провокации в Керченском проливеФото: REUTERS
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Задержанные за нарушение российской границы во время прошлогодней провокации в Керченском проливе, а потом вернувшиеся на Украину два военных катера и буксир на самом деле ничего особенного из себя не представляют, это просто «консервные банки».

Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала NewsOne, комментируя недавнее видеообращение президента страны Владимира Зеленского к согражданам, где тот, в частности, говорил и о переданных Россией судах.

«Он так об этом говорит, будто нам флот вернули. Нам отдали консервные банки, построенные на заводе Порошенко, которые простреливались даже учебными снарядами, не говоря уже о боевом оружии. Но нам их не вернули, а отдали за ненадобностью», - сказал Илья Кива.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее украинские власти заявили, что на отданных Киеву бронекатерах и буксире якобы не хватает «некоторого оборудования», в том числе розеток, плафонов и унитазов, «ущерб» Киев оценил в 55 миллионов гривен (примерно 2,3 миллиона долларов или 2,1 миллиона евро по нынешнему курсу).

Зеленский призвал Москву вернуть недостающее на переданных кораблях оборудование.

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Командующий Военно-Морскими Силами Украины адмирал Игорь Воронченко сообщил миру, что коварные русские опустили боеспособность украинского военного флота ниже критической отметки. По его словам, возвращая катера, участвовавшие в провокации в Керченском проливе, российская сторона демонтировала… унитазы на катерах (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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