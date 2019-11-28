В Доминикане уверяют, что попавший в ДТП автобус с российскими туристами был исправен, а его водитель трезв
Везший в аэропорт российских туристов автобус марки Yutong был технически исправен и оборудован «всеми системами безопасности, рекомендованными в международных стандартах, включая ремни безопасности», а его водитель – совершенно трезв, уверяют в доминиканской транспортной компании Monumental, которой принадлежит попавший в аварию автобус.
В ее заявлении отмечается, что Сантос Бельтре, находившийся в тот момент за рулем транспортного средства, – «водитель с безукоризненным путевым листом», он регулярно посещал все курсы повышения квалификации и проходил медицинское освидетельствование, его тесты на наркотики всегда показывали отрицательный результат, в том числе и проведенный 27 ноября.
Компания Monumental также сообщила, что спровоцировавший ДТП грузовик «двигался беспорядочно, перемещаясь с одной полосы на другую», а когда он находился на правой полосе движения, автобус «получил удар в районе правого заднего колеса», пытаясь объехать грузовой автомобиль по левой. Причем перевозчик ссылается на пассажиров автобуса – мол, они могут подтвердить эту информацию, сообщает местная газета Listin Diario.
К слову, как писал сайт kp.ru, во вторник, 26 ноября, по пути из Пунта-Каны в аэропорт Ла Романа туристический автобус, в котором находились 39 россиян, два гида и водитель, столкнулся с грузовиком. В результате пострадали 27 человек, в том числе двое детей. Всех пострадавших доставили в местные больницы, из них шесть наших туристов получили серьезные травмы, троим потребовались операции.
Дипломат о пострадавших в Доминикане россиянах.
ИСТОЧНИК KP.RU