2019-11-28T05:52:19+03:00
Происшествия

В Доминикане уверяют, что попавший в ДТП автобус с российскими туристами был исправен, а его водитель трезв

Транспортная компания Monumental винит в аварии водителя грузовика, который «двигался беспорядочно, перемещаясь с одной полосы на другую»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Туристический автобус столкнулся с грузовиком на пути из Пунта-Каны в аэропорт Ла РоманаТуристический автобус столкнулся с грузовиком на пути из Пунта-Каны в аэропорт Ла РоманаФото: Предоставлено очевидцами
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Везший в аэропорт российских туристов автобус марки Yutong был технически исправен и оборудован «всеми системами безопасности, рекомендованными в международных стандартах, включая ремни безопасности», а его водитель – совершенно трезв, уверяют в доминиканской транспортной компании Monumental, которой принадлежит попавший в аварию автобус.

В ее заявлении отмечается, что Сантос Бельтре, находившийся в тот момент за рулем транспортного средства, – «водитель с безукоризненным путевым листом», он регулярно посещал все курсы повышения квалификации и проходил медицинское освидетельствование, его тесты на наркотики всегда показывали отрицательный результат, в том числе и проведенный 27 ноября.

Компания Monumental также сообщила, что спровоцировавший ДТП грузовик «двигался беспорядочно, перемещаясь с одной полосы на другую», а когда он находился на правой полосе движения, автобус «получил удар в районе правого заднего колеса», пытаясь объехать грузовой автомобиль по левой. Причем перевозчик ссылается на пассажиров автобуса – мол, они могут подтвердить эту информацию, сообщает местная газета Listin Diario.

К слову, как писал сайт kp.ru, во вторник, 26 ноября, по пути из Пунта-Каны в аэропорт Ла Романа туристический автобус, в котором находились 39 россиян, два гида и водитель, столкнулся с грузовиком. В результате пострадали 27 человек, в том числе двое детей. Всех пострадавших доставили в местные больницы, из них шесть наших туристов получили серьезные травмы, троим потребовались операции.

Дипломат о пострадавших в Доминикане россиянах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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