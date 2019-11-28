В подмосковном Одинцове тушат пожар в жилом доме, эвакуированы 32 человека

СЕГОДНЯ 05:56 2019-11-28T06:14:29+03:00

Возгорание на площади свыше 400 кв. м локализовано, люди не пострадали

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Около трех часов ночи в четверг, 28 ноября, в подмосковном Одинцове вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме. К этому времени огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение, угрозы распространения огня нет.

Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МЧС России, уточнив, что сигнал о пожаре в двухэтажном двухподъездном доме, расположенном по адресу: Одинцово, деревня Назарьево, дом 12, поступил в 02:55 мск. общая площадь возгорания составляет 418 квадратных метров.

«Эвакуированы 32 человека, пострадавших нет», - приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на воскресенье подмосковным спасателям пришлось тушить крупный пожар в Королёве. Огонь вспыхнул на третьем этаже трехэтажного жилого дома. Горели восемь квартир и крыша. К счастью, тогда тоже вовремя эвакуировали жильцов, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU