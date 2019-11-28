2019-11-28T07:18:44+03:00
Происшествия

Иракские протестующие подожгли здание консульства Ирана

В результате беспорядков в районе расположения дипмиссии пострадали 33 человека
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Протестующие подожгли здание консульства Ирана в иракском городе Наджаф на юге страны. Сотрудников дипмиссии эвакуировали незадолго до того, как разъяренная толпа ворвалась в помещения, поэтому никто из них не пострадал.

Данных о жертвах также не поступало. В целом же в результате беспорядков травмы получили не менее 33 человек. Представители местной полиции сообщают, что в городе объявлен комендантский час.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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