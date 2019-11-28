2019-11-28T09:22:22+03:00
Происшествия

Двух чеченцев задержали за "подозрительный" жест в Страсбурге

Мужчинам вменяется оправдание терроризма
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Французские полицейские патрулируют место проведения традиционной Рождественской ярмарки у Страсбургского собораФранцузские полицейские патрулируют место проведения традиционной Рождественской ярмарки у Страсбургского собораФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Полиция Страсбурга задержала двух выходцев из Чечни, которые делали селфи перед собором на рождественской ярмарке. Мужчин заподозрили в оправдании терроризма, и все из-за жеста, который они показали во время позирования.

По словам правоохранителей, кавказцы держали указательные пальцы рук поднятыми вверх. Патруль решил, что речь идет о символе приверженности ИГ*, который используют многие радикальные исламисты.

Все произошло в минувшую среду, 27 ноября. Молодых людей доставили в отделение городской полиции. Решение об их дальнейшей судьбе прокуратура примет в четверг, передает издание Dernieres Nouvelles d'Alsace.

Тем временем, в посольстве РФ во Франции пока ничего не знают о ситуации. Местные власти не передавали им информацию о задержании чеченцев, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что год назад в декабре на рождественской ярмарке в Страсбурге произошел теракт. 29-летний Шериф Шекатт устроил стрельбу в торговых рядах, в результате чего погибли пять человек, еще четырнадцать пострадали. Самого нападавшего также ликвидировали.

В этом году внимание к обеспечению безопасности на ярмарке особое. На улицах постоянно дежурят патрули.

* - запрещенная в России террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп пририсовал себе на фото торс Сталлоне и опубликовал снимок в твиттер
На Кипре солдат выстрелил в ногу туристу
Модернизированный бомбардировщик Ту-160м передан для испытаний
Российский газ против конфет: Украинские эксперты устроили скандал в эфире
«Союзмультфильм» создаст в Москве сеть парков развлечений для детей
Роспоребнадзор назвал регионы, где чаще болеют корью
Три женщины обвинили постпреда США при ЕС в домогательствах
В России могут ввести обязательное лицензирование онлайн-курсов
Минтруд назвал самые востребованные профессии
Иракские протестующие подожгли здание консульства Ирана
В Госдуму внесен проект закона о выходном дне 31 декабря
Макрон ответил Путину на письмо с предложением ввести мораторий на РСМД в Европе
Первый грант на благоустройство в рамках поддержки села получил Лабинский район
Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге
В подмосковном Одинцове тушат пожар в жилом доме, эвакуированы 32 человека