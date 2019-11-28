Двух чеченцев задержали за "подозрительный" жест в Страсбурге

СЕГОДНЯ 09:00 2019-11-28T09:22:22+03:00

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Полиция Страсбурга задержала двух выходцев из Чечни, которые делали селфи перед собором на рождественской ярмарке. Мужчин заподозрили в оправдании терроризма, и все из-за жеста, который они показали во время позирования.

По словам правоохранителей, кавказцы держали указательные пальцы рук поднятыми вверх. Патруль решил, что речь идет о символе приверженности ИГ*, который используют многие радикальные исламисты.

Все произошло в минувшую среду, 27 ноября. Молодых людей доставили в отделение городской полиции. Решение об их дальнейшей судьбе прокуратура примет в четверг, передает издание Dernieres Nouvelles d'Alsace.

Тем временем, в посольстве РФ во Франции пока ничего не знают о ситуации. Местные власти не передавали им информацию о задержании чеченцев, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что год назад в декабре на рождественской ярмарке в Страсбурге произошел теракт. 29-летний Шериф Шекатт устроил стрельбу в торговых рядах, в результате чего погибли пять человек, еще четырнадцать пострадали. Самого нападавшего также ликвидировали.

В этом году внимание к обеспечению безопасности на ярмарке особое. На улицах постоянно дежурят патрули.

* - запрещенная в России террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU