«Союзмультфильм» создаст в Москве сеть парков развлечений для детей

СЕГОДНЯ 09:13 2019-11-28T09:17:40+03:00

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Свой ответ героям диснеевских мультфильмов, которые «вышли» с экранов и поселились в парках развлечений, даст «Союзмультфильм». «Коммерсант» сообщает о планах студии открыть собственные игровые парки, где главными героями станут персонажи советских мультфильмов. Пока не известно, какие именно герои будут обитать в парке развлечений, вероятно, создатели новой зоны для детей выберут наиболее узнаваемых персонажей из мультфильма «Ну, погоди!», «Винни Пух», «Бременские музыканты», "Простоквашино" и другие.

Сеть парков развлечений появится в торговых центрах Москвы, но не исключено, что география проекта будет увеличена. Коммерческий директор студии Владимир Чибисов сообщил изданию, что это будут «полномасштабные парки развлечений», стоимость первого объекта может составить 120 миллионов рублей, площадь каждого объекта 2,5 тысяч квадратных метров. Рассматривается вариант создать один из первых парков в московской «Мозаике».

В "Союзмультфильме" ранее объявили о работе над продолжением "Умки".

ИСТОЧНИК KP.RU