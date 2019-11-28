Российский газ против конфет: Украинские эксперты устроили скандал в эфире

СЕГОДНЯ 09:43 2019-11-28T10:03:54+03:00

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Журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер Украины Павел Розенко поскандалили в эфире телеканала NewsOne. Эксперты не сошлись во мнениях относительно закупок газа в России.

Молчанов выступает за возобновление прямых поставок "голубого топлива", поскольку сейчас Украина получает его же, но через Европу. Розенко же считает, что дешевле газ от этого не станет, а значит возвращаться к старой схеме нет смысла.

"Я так устал от воинственных дискуссий о том, можно ли напрямую покупать газ у России", - ответил ему журналист в эфире NewsOne.

Он напомнил, что все эти пять лет с начала конфликта в Крыму, в Москве и в Санкт-Петербурге в огромном количестве продавались конфеты Roshen - компании экс-президента Украины Петра Порошенко, и задался вопросом, почему же нельзя покупать газ сразу у России, не переплачивая миллиарды.

Экс-заместитель премьера на это ответил, что в случае с кондитерскими изделиями речь идет об экономической экспансии, которая пополняет бюджет страны.

Сайт kp.ru писал, что ранее партия Порошенко "Европейская солидарность" призвала не допустить прямых поставок газа из России. Сторонники бывшего президента считают, что такой шаг сделает Украину зависимой от "соседа".

Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа.

ИСТОЧНИК KP.RU