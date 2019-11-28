2019-11-28T09:47:23+03:00
Общество

Модернизированный бомбардировщик Ту-160м передан для испытаний

Ту-160 считается самым крупным и тяжелым сверхзвуковым самолетом в мире
Юлия САЛЬНИКОВА
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Первую партию ракетоносцев планируется передать в Минобороны в 2021 году ФОТО Марина Лысцева/ТАССПервую партию ракетоносцев планируется передать в Минобороны в 2021 году ФОТО Марина Лысцева/ТАСС
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Министерство обороны получило первый модернизированный бомбардировщик Ту-160м с завода в Казани. Ракетоносец был не просто изменен, он фактически построен с нуля, изменились характеристики бомбардировщика, хотя внешне он не будет сильно отличаться от Ту-160. Новинку оснастили новыми видами вооружения, модернизированы двигатели – благодаря двигателям НК-32 увеличилась дальность полета ракетоносцев., появилось другое бортовое оборудование. Эксперты считают, что бомбардировщик будет превосходить западные аналоги, но предстоит пройти еще этап испытаний, наземных и летных.

Как сообщает РИА Новости, к испытаниям новой военной техники приступят в ближайшее время – ракетоносцы переданы для испытаний.

- 28 ноября первый глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М передан из производственных цехов на летно-испытательную станцию КАЗ им. С.П. Горбунова для отработки этапа заводских наземных и лётных испытаний, - сообщил изданию источник в оборонно-промышленном комплексе.

Планировалось, что первую партию ракетоносцев передадут в военное ведомство в 2021 году.

Что за птица - самолет Ту-160, который называют "Белый лебедь".Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко рассказывают об этом в эфире программы Военное ревю на Радио Комсомольская правда

ИСТОЧНИК KP.RU

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