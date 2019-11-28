Трамп пририсовал себе на фото торс Сталлоне и опубликовал снимок в твиттер
Дональд Трамп решил показать, что готов к «бою» с демократами, которые инициировали процедуру импичмента. Он часто публикует эмоциональные сообщения в твиттер, но тут решил обойтись без слов – американский президент опубликовал фотографию в образе боксера Рокки.
Правда, чтобы выглядеть эффектно, ему понадобился фотошоп, точнее торс Сталлоне, к которому с помощью компьютерной программы приделали голову президента. Чемпионский пояс на мускулистом теле украшен американским гербом.
Президент США предстал в образе боксера РоккиФото: twitter.com
Трамп не стал объяснять, что хотел сказать этим снимком, но пользователи соцсети смысл искать и не подумали. Американцы разделились на тех, кто в ответ «приделал на снимке голову Сталлоне к телу Трампа, и тех, кто просто стесняется выходки президента.
К обсуждению снимка подключились и канадцы, которые похвалились тем, что их премьер-министру Джастину Трюдо, чтобы эффектно выглядеть с голым торсом фотошоп не нужен. В связи с этим некоторые американцы с тоской вспомнили Барака Обаму, который, по их мнению, был гораздо стройнее нынешнего главы Белого дома.
Пользователи твиттер сделали "зеркальное" фотоФото: Twitter.com
- Ты никогда не выглядел так в реальной жизни. Писать об этом мировым лидерам, чтобы они увидели, что это плохо для США, - оставила комментарий пользователь под ником Brownworth.
Фото стало поводом для американцев поупражняться в фотошопеФото: Twitter.com
- Президент Соединенных Штатов только что сделал фотошоп своей головы на теле Рокки. Мы вышли за грани нормального. С каким же смущением мы смотрим на весь мир, - ответил SpockResists.
ИСТОЧНИК KP.RU