2019-11-28T10:10:49+03:00
В мире

Трамп пририсовал себе на фото торс Сталлоне и опубликовал снимок в твиттер

В ответ американцы стали «приделывать» на фотографиях Трампа голову Сталлоне
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Трамп решил оставить снимок без комментариевТрамп решил оставить снимок без комментариевФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Дональд Трамп решил показать, что готов к «бою» с демократами, которые инициировали процедуру импичмента. Он часто публикует эмоциональные сообщения в твиттер, но тут решил обойтись без слов – американский президент опубликовал фотографию в образе боксера Рокки.

Правда, чтобы выглядеть эффектно, ему понадобился фотошоп, точнее торс Сталлоне, к которому с помощью компьютерной программы приделали голову президента. Чемпионский пояс на мускулистом теле украшен американским гербом.

Президент США предстал в образе боксера Рокки Фото: twitter.com

Президент США предстал в образе боксера РоккиФото: twitter.com

Трамп не стал объяснять, что хотел сказать этим снимком, но пользователи соцсети смысл искать и не подумали. Американцы разделились на тех, кто в ответ «приделал на снимке голову Сталлоне к телу Трампа, и тех, кто просто стесняется выходки президента.

К обсуждению снимка подключились и канадцы, которые похвалились тем, что их премьер-министру Джастину Трюдо, чтобы эффектно выглядеть с голым торсом фотошоп не нужен. В связи с этим некоторые американцы с тоской вспомнили Барака Обаму, который, по их мнению, был гораздо стройнее нынешнего главы Белого дома.

Пользователи твиттер сделали "зеркальное" фото Фото: Twitter.com

Пользователи твиттер сделали "зеркальное" фотоФото: Twitter.com

- Ты никогда не выглядел так в реальной жизни. Писать об этом мировым лидерам, чтобы они увидели, что это плохо для США, - оставила комментарий пользователь под ником Brownworth.

Фото стало поводом для американцев поупражняться в фотошопе Фото: Twitter.com

Фото стало поводом для американцев поупражняться в фотошопеФото: Twitter.com

- Президент Соединенных Штатов только что сделал фотошоп своей головы на теле Рокки. Мы вышли за грани нормального. С каким же смущением мы смотрим на весь мир, - ответил SpockResists.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Силовики задержали членов крупной ОПГ "Шараповские"
Пушков считает важным ответ Макрона Путину о моратории на размещение ракет
На Кипре солдат выстрелил в ногу туристу
Модернизированный бомбардировщик Ту-160м передан для испытаний
Российский газ против конфет: Украинские эксперты устроили скандал в эфире
«Союзмультфильм» создаст в Москве сеть парков развлечений для детей
Роспоребнадзор назвал регионы, где чаще болеют корью
Двух чеченцев задержали за "подозрительный" жест в Страсбурге
Три женщины обвинили постпреда США при ЕС в домогательствах
В России могут ввести обязательное лицензирование онлайн-курсов
Минтруд назвал самые востребованные профессии
Иракские протестующие подожгли здание консульства Ирана
В Госдуму внесен проект закона о выходном дне 31 декабря
Макрон ответил Путину на письмо с предложением ввести мораторий на РСМД в Европе
Первый грант на благоустройство в рамках поддержки села получил Лабинский район
Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге
В подмосковном Одинцове тушат пожар в жилом доме, эвакуированы 32 человека